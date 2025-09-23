وزير الصحة يتابع معدلات تنفيذ 29 مشروعًا في 12 محافظة

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا يتعلق بخطة المرور الميداني التي نفذها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، بهدف متابعة معدلات الإنجاز في 29 مشروعًا صحيًا موزعة عبر 12 محافظة.

التواصل المباشر مع المرضى وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة

وأوضح التقرير أن هذه الجولات تأتي امتثالًا لتوجيهات الوزير بضرورة التواجد الميداني المستمر، لمراقبة سير العمل في مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مما يعزز التواصل المباشر مع المرضى وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.

وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن عملية المرور الميداني تمت من خلال الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، وذلك خلال الفترة الأخيرة.

وشمل التقرير تفاصيل الجولات الميدانية في عدد من المحافظات، حيث ركزت في القاهرة على متابعة أعمال تطوير مخزن “المصرية” بالعباسية، بالإضافة إلى المرور على مستشفى القاهرة الفاطمية.

أما في الجيزة، فقد شملت الجولات متابعة الأعمال الإنشائية في مستشفى بولاق الدكرور، الذي يتسع لـ115 سريرًا داخليًا، و94 سرير عناية مركزة، و19 حضانة، و8 غرف عمليات، و22 ماكينة غسيل كلوي. كما تضمنت متابعة أعمال الصيانة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى إمبابة العام، إلى جانب المرور على مستشفى صدر الجيزة، ومتابعة أعمال مستشفى أم المصريين بسعة 306 أسرة إقامة، ومعاينة وحدة هرم سيتي في منطقة حدائق الأهرام.

وفي الدقهلية، تركزت المتابعة على التجهيزات الطبية وغير الطبية في مستشفى العبور. أما في الأقصر، فقد شهدت متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى الأقصر الدولي، وفي الإسكندرية شمل المرور مبنى الرعايات بمستشفى حميات الإسكندرية.

وفي الغربية، تم الوقوف على نسب التنفيذ في مستشفى طنطا العام بسعة 223 سريرًا داخليًا، و45 سرير عناية مركزة، و26 حضانة، بالإضافة إلى متابعة الأعمال في مستشفى السنطة المركزي الذي يضم 185 سريرًا داخليًا، و13 سرير عناية مركزة، و25 حضانة، و21 ماكينة غسيل كلوي، و6 غرف عمليات.

كما شملت الجولات متابعة أعمال الصيانة في مستشفى المحلة العام، وتجهيزات مستشفى السنطة، وصيانة مستشفى زفتى العام، وتجهيزات مستشفى حميات كفر الزيات.

أما في الإسماعيلية، فقد شملت المتابعة الأعمال الإنشائية في مستشفى القنطرة غرب، والمرور على مشروع إنشاء مستشفى أبو صوير، بالإضافة إلى متابعة مستشفى التل الكبير بسعة 98 سريرًا داخليًا، و18 سرير عناية مركزة، و16 حضانة، و31 ماكينة غسيل كلوي.

وفي أسيوط، ركزت الجولات على مستشفى منفلوط المركزي بسعة 91 سريرًا داخليًا، و30 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و42 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، إلى جانب المرور على مستشفى ديروط المركزي بسعة 104 أسرة داخلية، ومتابعة سير العمل في مستشفى أبو تيج.

إنشاء مستشفى سوهاج العام الجديدة على مساحة 16,827 متر.

وفي سوهاج، جرت معاينة قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى سوهاج العام الجديدة على مساحة 16,827 متر مربع، بالإضافة إلى المرور على مستشفى طما المركزي بسعة 80 سريرًا داخليًا، و22 سرير عناية مركزة، و27 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي، و5 غرف عمليات، وكذلك متابعة الأعمال في مستشفى دار السلام المركزي بسعة 70 سريرًا للإقامة.

وفي القليوبية، جرى المرور على مستشفى طوخ المركزي الذي يشمل أسرة إقامة، و23 سرير عناية مركزة، و16 حضانة، و20 ماكينة غسيل كلوي، و7 غرف عمليات، إلى جانب متابعة الأعمال الإنشائية في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى القناطر.

كما تضمنت الجولات في المنوفية متابعة أعمال الصيانة بمستشفى الباجور التخصصي ومستشفى حميات شنتنا، بينما في الشرقية شملت المتابعة الأعمال الإنشائية في مستشفى الحسينية المركزي بسعة 154 سريرًا داخليًا، و36 سرير عناية مركزة، و25 حضانة، و5 غرف عمليات.

وأكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، أن أعمال المتابعة تتم بشكل دوري لضمان استدامة واستكمال المشروعات الصحية في مختلف المحافظات، مشددًا على حرص الوزارة على توفير الإمكانيات والأدوات اللازمة، وتوجيه الجهات المعنية بإنهاء هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.