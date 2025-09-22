بمناسبة اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، الصحة تقدم 17 ألف خدمة بطب نفس المسنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 17,201 خدمة طبية في عيادات طب نفس المسنين التابعة للإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عبر شبكة تضم 24 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية موزعة على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الإعلان بمناسبة اليوم العالمي لمرض ألزهايمر الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

الإدارة المركزية للصحة النفسية

وفي هذا الإطار، نظمت الإدارة المركزية للصحة النفسية فعاليات توعوية علمية في مستشفيات حلوان، العباسية، طنطا، الدميرة، ومركز عباس حلمي، لتعزيز الوعي بالمرض وسبل الوقاية منه.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة كبار السن، تقديرًا لقيمتهم الإنسانية والمجتمعية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في توفير خدمات طبية شاملة تلبي احتياجاتهم، ضمن استراتيجية لتحسين جودة الحياة ورعاية صحية مستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية، أن الفعاليات التوعوية ركزت على أهمية الوقاية من ألزهايمر، ودور مقدمي الرعاية، واستعراض أحدث الأساليب العلاجية.

كما أشار إلى تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل 57 من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأطقم التمريض، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لكبار السن.

وفي إطار رمزي، أنارت الوزارة 24 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض ألزهايمر، تأكيدًا على التزامها بدعم هذه الفئة.

