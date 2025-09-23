هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل أول وحدة مناظير مسالك بأسوان باستثمارات 8 ملايين جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بدء التشغيل لوحدة مناظير المسالك البولية بمستشفى أسوان التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، وذلك للمرة الأولى داخل المستشفى.

استثمارات الوحدة الجديدة بمستشفى أسوان التخصصي تتجاوز 8 ملايين جنيه

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن استثمارات الوحدة الجديدة بمستشفى أسوان التخصصي تتجاوز 8 ملايين جنيه، وأكد أن تشغيل الوحدة الجديدة يمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية بالمحافظة، حيث توفر أحدث تقنيات التشخيص والعلاج في مجال مناظير المسالك البولية، بما يرفع من دقة التشخيص وكفاءة العلاج، ويقلل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج المحافظة.

وأشار إلى أن مستشفى أسوان التخصصي شهد خلال الفترة الأخيرة تطويرات كبرى، رفعت طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 140 سريرًا، تتوزع بين 94 سريرًا داخليًا، و18 سرير استقبال وطوارئ، و29 سرير رعاية مركزة.

وأضاف أن التطويرات شملت أيضًا توفير خدمات الغسيل الكلوي بـ 11 ماكينة، وتوفير حضانات للأطفال المبتسرين بعدد 13 حضانة، إلى جانب التوسع في جراحات المناظير، وانضمام نخبة متميزة من الكوادر الطبية والإدارية والفنية للعمل بالمستشفى.

وأوضح السبكي أن مستشفى أسوان التخصصي تعمل وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وحاصلة على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، كما نجحت في تقديم أكثر من 300 ألف خدمة طبية متنوعة للمرضى خلال الفترة الماضية.

ويعد مستشفى أسوان التخصصي واحدا من بين 9 مستشفيات تابعة للهيئة بأسوان تقدم خدمات تخصصية أو متعددة التخصصات الطبية، وهي: (دارو المركزي، كوم أمبو المركزي، السباعية المركزي، أبو سمبل الدولي، مركز أورام أسوان، المسلة التخصصي، الرمد التخصصي، النيل التخصصي، وأسوان التخصصي).

واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في تقديم خدمات طبية متقدمة على أعلى مستوى، بما يحقق العدالة في إتاحة الخدمة للمنتفعين، ويرسخ مكانة محافظة أسوان كنموذج متميز في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

