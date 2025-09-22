الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب في كفر الشيخ إلى 2.24 طفل لكل امرأة

د.عبلة الألفي، فيتو
د.عبلة الألفي، فيتو

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

 

نسبة الولادات القيصرية وفاعلية وسائل تنظيم الأسرة

استعرضت نائب الوزير تقييمًا شاملًا للمؤشرات السكانية بالمحافظة، شملت معدل الإنجاب الكلي، نسبة الولادات القيصرية، وفاعلية وسائل تنظيم الأسرة، بما في ذلك الوسائل طويلة الأمد. 

وأوضحت أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية تركز على مراكز دسوق، كفر الشيخ، وبلطيم، التي سجلت مؤشرات سكانية متدنية تراوحت بين 36% و43% خلال عام 2023، مما يستدعي تدخلات عاجلة لتحسين الخصائص السكانية.

وأشارت إلى أن الإصدار السابع للمؤشرات السكانية لعام 2024 أظهر تحسنًا ملحوظًا، حيث تحول مركز الرياض إلى منطقة خضراء، مع تقدم نسبي في مركزي كفر الشيخ وبلطيم، بينما سجل مركز دسوق تراجعًا طفيفًا من 43% إلى 40%.

وأكدت الدكتورة الألفي أن معدل الإنجاب الكلي في المحافظة انخفض من 2.28 طفل لكل امرأة في 2023 إلى 2.24 في 2024، بينما يبلغ المعدل المرغوب من السيدات 1.97، مما يتطلب تكثيف الجهود لتسريع خفض المعدل وتقليل الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة من 14.7% إلى أقل من 10%. 

 

كما أشارت إلى تحسن الخدمات الصحية، وانخفاض معدلات الوفيات، وتراجع نسبة الأمية من 33.08% إلى 26%، رغم ارتفاع معدلات البطالة.

وأكدت نائب الوزير أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دقة المؤشرات الرسمية لعمل المرأة، خاصة في قطاعي الزراعة والصيد، مشيرة إلى انخفاض عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة في أغسطس 2024. وشددت على ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفيات، ورفع كفاءة الوحدات الصحية لتقديم خدمات متميزة تشجع المواطنين على الاستفادة منها.

 

توصيات المجلس الإقليمي

ومن جانبه، أعرب محافظ كفر الشيخ عن شكره للدكتورة عبلة الألفي على عرضها القيم، مؤكدًا التزام المحافظة بتنفيذ توصيات المجلس الإقليمي.

الصحة تكشف حقيقة وفاة شاب بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بسبب الإهمال الطبي

بمناسبة اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، الصحة تقدم 17 ألف خدمة بطب نفس المسنين

 وأشار إلى البدء الفوري في تنفيذ خطة عمل واضحة لتحسين الأداء ومتابعة النتائج، بهدف جعل كفر الشيخ نموذجًا رائدًا في تحسين المؤشرات السكانية، وتمكين المرأة، وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، بما يسهم في تحسين صحة الأسرة والمجتمع وجودة الحياة.

