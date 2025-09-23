الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين

حبس متهمين، فيتو
أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز "مستريح السيارات” بمنطقة حدائق القبة استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات.

واستدعت النيابة المبلغين من الضحايا للاستماع  لأقوالهم بالتحقيقات.

تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من صاحب معرض سيارات بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي.

علي الفور تم إعداد أكمنة وتم ضبط المتهم وجار التحقيق معه.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

النصب على المواطنين أمن القاهرة بحدائق القبة بمنطقة حدائق القبة مستريح السيارات مدير أمن القاهرة منطقة حدائق القبة نيابة الأموال العامة

