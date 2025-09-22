الإثنين 22 سبتمبر 2025
حوادث

حبس شخصين و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الهاتفية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق للإعلان عن نشاطهم واستقطاب راغبى المتعة بدون تمييز، مقابل مبالغ مالية، فى نطاق محافظة القاهرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم غير المشروع كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

 

 

