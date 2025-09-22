استدعاء مجري التحريات في واقعة انتحال عاطل لصفة طبيب بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء مجري التحريات الجنائية بواقعة عاطل متهم بانتحال صفة طبيب والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة التجمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضح المتهم خلال الإدلاء بأقواله أمام النيابة، أنه مارس بالفعل العمل الطبي بأنه كان مساعدا لأكثر من طبيب في أكثر من عيادة على مدار ٨ سنوات، وأنه خريج معهد فني صحي لكنه تعلم الكثير من خلال عمله كمساعد للأطباء.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم أسس عيادة طبية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة وزاول نشاطه الإجرامي عبر استقبال مرضى، مستعينًا بالأدوات والمستلزمات الطبية لإيهامهم بصفته الوهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته أدوات وأجهزة وملابس طبية، سجلات بأسماء المرضى، 2 ماكينة دفع إلكتروني، 2 جهاز لاب توب و2 هاتف محمول، وتبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

