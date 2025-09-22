تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، حبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، ونفذ 6 عمليات بالقاهرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته أقر بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

