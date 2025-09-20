السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، ونفذ 6 عمليات بالقاهرة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، بتهمة مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته أقر بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

