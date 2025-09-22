تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب القطع وتوصيل الأسلاك، ونفذ 6 عمليات بالقاهرة وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

عصابة لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6 وقائع) سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما".

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

