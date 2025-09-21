الأحد 21 سبتمبر 2025
حبس سائق نقل بتهمة اختطاف شخص وحبسه بصندوق السيارة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس سائق سيارة نقل متهم باختطاف شخص ووضعه في صندوق مغلق بالسيارة بالطريق الصحراوي، وذلك بعد أن تمكن سائق سيارة أخرى من مطاردته وإيقافه فور اشتباهه في وجود شخص مختطف بالصندوق، ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة وإعداد تقرير مفصل من إدارة المرور حول الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحري عن المتهم.

الواقعة وثقها مقطع فيديو متداول على “تيك توك”، يتضمن مطاردة سائق سيارة لآخر يستقل سيارة نقل بها صندوق خلفي مغلق ومقيد بها شخص يشتبه كونه مختطفا.

وتم رصد الفيديو من قبل قوات الأمن وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالته لجهات التحقيق.
 

