تعرف على تعديلات لائحة النادي الأهلي بعد نشرها بالجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 210، القرار رقم 1249 لسنة 2025، الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، والتي تمت الموافقة على تعديلها في الجمعية العمومية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وتضمنت تعديلات لائحة الأهلي التي نشرتها الجريدة الرسمية، استبدال بعض المواد بجانب حذف البند 14 من المادة 1، على أن يتم العمل بتعديلات اللائحة من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عمومية الأهلي توافق على تعديل لائحة النظام الأساسي

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت نتيجة التصويت على لائحة تعديل النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بمقر القلعة الحمراء.

وشهدت عملية التصويت مشاركة 9329 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 8937 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتا.

وافق 8308 أعضاء على المقترح كما هو معروض، فيما وافق 629 عضوا على المقترح مع مراعاة إجراء تعديلات.

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباح الجمعة الماضي، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.

موقف الخطيب من حضور عمومية الأهلي

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، علي الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة من أجل الاطمئنان على سير أعمال الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، كما أدلى الخطيب بصوته فى عمومية رسم مستقبل النادي الأهلي.

وحرص خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، والقائم بأعمال نائب رئيس النادي على التواجد داخل مقر النادي بالجزيرة من أجل الاطمئنان على سير أعمال الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، كما أدلى مرتجي بصوته فى عمومية رسم مستقبل النادي الأهلي.

أبرز الحاضرين لعمومية الأهلي

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي السابقين على الإدلاء بصوتهم في عمومية القلعة الحمراء للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان من أبرز هؤلاء الحضور، مختار مختار، زكريا ناصف، شريف عبد المنعم، شادي محمد، وليد سليمان، محسن صالح، عبد المنعم شطة وياسر ريان.

كما حرص محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير علي التواجد في مقر الأحمر للإدلاء بصوتهم في عمومية النادي.

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

كما حرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على التواجد بمقر الأحمر للإدلاء بصوته فى عمومية النادي الأهلي.

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في عمومية الأهلي

كما حرص عدد من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم في عمومية النادي الأهلي وكان من أبرز هؤلاء الحضور: أحمد السعدني وأحمد أبو داوود.

الأهلي يشكر اللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية

كما وجه خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، أمين الصندوق، الشكر نيابة عن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، إلى اللجنة القضائية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص»، التي أقيمت برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشار محمد رشدي حماد، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بسمة عبد الله، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، والجهة الإدارية ممثلة في الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

كما وجه مرتجي الشكر إلى الجمعية العمومية بالنادي على حضورهم، وحرصهم على التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، والاضطلاع بالدور التاريخي لهم والداعم دائمًا لاستقرار الأهلي.

