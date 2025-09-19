الجمعة 19 سبتمبر 2025
أرقام قياسية جديدة بانتظار محمد صلاح في الديربي أمام إيفرتون

محمد صلاح
محمد صلاح

يسعى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لتحقيق العديد من الأرقام القياسية الجديدة مع الريدز، من خلال مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، المقرر إقامته غد السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام تاريخيه تنتظر صلاح خلال مواجهة إيفرتون

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، يحتاج صلاح لتسجيل هدفين فقط من أجل الوصول إلى الهدف رقم 250 بقميص النادي في جميع المسابقات، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

كما يترقب صلاح فرصة تاريخية أخرى على ملعب أنفيلد، إذ يكفيه تسجيل هدف وحيد لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على ملعب واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يملك صلاح 106 أهداف على أنفيلد، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل نفس العدد على ملعب الاتحاد بقميص مانشستر سيتي، بينما يتصدر القائمة الفرنسي تييري هنري برصيد 114 هدفا على ملعب هايبري مع أرسنال.

ولن تتوقف تحديات صلاح عند هذا الحد، إذ يسعى أيضا للوصول إلى قمة الهدافين التاريخيين لليفربول في مواجهات إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل حتى الآن 8 أهداف في شباك المنافس، ليحتل المركز الثاني خلف ستيفن جيرارد الذي يملك 9 أهداف.

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح 

وقال سلوت في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مواجهة إيفرتون غدا السبت: "بالنسبة لي، عندما تكون لاعبًا عظيمًا، فإنك تظل تساهم في الفريق حتى عندما لا تكون في أفضل مستوياتك. لن تجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم المساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة عندما لا يلعبون بشكل جيد، وهذا ما يميز محمد صلاح".

محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول إيفرتون ستيفن جيرارد

