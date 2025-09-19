الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فتح باب التصويت في عمومية الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي

الأهلي
الأهلي

بدأت منذ قليل عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي، والتي تعقد اليوم الجمعة لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي حتى الساعة السابعة مساء.

ويعقد النادي الأهلي اليوم الجمعة العمومية لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد تعديل قانون الرياضة، وذلك حرصا من القلعة الحمراء على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.

كما وفرت الإدارة سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من أماكن التصويت، لضمان سرعة التدخل الطبي ونقل الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية إضافية.

وفي السياق ذاته، رفعت الإدارة حالة الطوارئ داخل العيادة الرئيسية للنادي، مع دعمها بالأطباء وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، بما يتيح الاستجابة الفعالة لأي موقف مفاجئ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأهلي على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لأعضاء جمعيته العمومية، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة خلال فعاليات الاجتماع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي إدارة النادي الأهلي اخبار الأهلي الخطيب

مواد متعلقة

فرانكفورت يضرب جالطة سراي بمهرجان أهداف في دوري أبطال أوروبا

الترسانة يعلن قبول استقالة مدرب الفريق وغرامة 10 آلاف جنيه على كل لاعب

أبوقير للأسمدة يفوز على الإنتاج الحربي بثنائية في دوري المحترفين

كلوب بروج يكتسح موناكو برباعية في دوري أبطال أوروبا

طنطا يتعادل سلبيا مع السكة الحديد في دوري المحترفين

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا وموقف إمام عاشور وزيزو

الخطيب يستقبل وفدا من النيابة والجهة الإدارية استعدادا لعمومية الأهلي (صور)

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

تقارير برازيلية: رامون دياز يتلقى عرضًا لتدريب الأهلي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف أبرزها تهاوي الطماطم بشكل مفاجئ

ظهرت الآن، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

سعر السمك اليوم، البلطي يصدم المصريين مجددا وارتفاع البوري والكابوريا 20 جنيها

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads