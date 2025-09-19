السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

عمومية الأهلي توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.. حضور غير مسبوق من الأعضاء ونجوم الرياضة والفن.. والخطيب يتقدم الصفوف

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، نتيجة التصويت على لائحة تعديل النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر القلعة الحمراء.

نتائج تصويت عمومية الأهلي

وشهدت عملية التصويت مشاركة 9329 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 8937 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتا.

وافق 8308 أعضاء على المقترح كما هو معروض، فيما وافق 629 عضوا على المقترح مع مراعاة إجراء تعديلات. 

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي أكتمل بتسجيل 5 آلاف عضو.

متى انطلقت عمومية النادي الأهلي؟

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

 

موقف الخطيب من حضور عمومية الأهلي

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، علي الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة من أجل الاطمئنان على سير أعمال الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، كما أدلى الخطيب بصوته فى عمومية رسم مستقبل النادي الأهلي.

وحرص خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، والقائم بأعمال نائب رئيس النادي على التواجد صباح اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة من أجل الاطمئنان على سير أعمال الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، كما أدلى مرتجي بصوته فى عمومية رسم مستقبل النادي الأهلي.

أبرز الحاضرين لعمومية الأهلي

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي السابقين على الإدلاء بصوتهم في عمومية القلعة الحمراء التي انطلقت صباح اليوم للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي. 

وكان من أبرز هؤلاء الحضور، مختار مختار، زكريا ناصف، شريف عبد المنعم، شادي محمد، وليد سليمان، محسن صالح، عبد المنعم شطة وياسر ريان. 

كما حرص محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير علي التواجد في مقر الأحمر اليوم للإدلاء بصوتهم في عمومية النادي. 

 

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

كما حرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على التواجد بمقر الأحمر للإدلاء بصوته فى عمومية النادي الأهلي التي انطلقت صباح اليوم.

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في عمومية الأهلي

حرص عدد من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم في عمومية النادي الأهلي التي انطلقت صباح اليوم للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي. 

وكان من أبرز هؤلاء الحضور: أحمد السعدني وأحمد أبو داوود.

الأهلي يشكر اللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية

كما وجه خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، أمين الصندوق، الشكر نيابة عن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى اللجنة القضائية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص»، التي أقيمت اليوم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشار محمد رشدي حماد، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بسمة عبد الله، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، والجهة الإدارية ممثلة في الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

كما وجه مرتجي الشكر إلى الجمعية العمومية بالنادي على حضورهم، وحرصهم على التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، والاضطلاع بالدور التاريخي لهم والداعم دائمًا لاستقرار الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي عمومية الأهلي النادي الأهلي عمومية النادي الأهلي خالد مرتجى الخطيب محمود الخطيب

مواد متعلقة

بعد الفوز على سيراميكا، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تريزيجيه أفضل لاعب في مواجهة الأهلي وسيراميكا بالدوري الممتاز

الأهلي يعود لنغمة الانتصارات بهدف في مرمى سيراميكا بالدوري الممتاز (فيديو وصور)

سيراميكا يبحث عن هدف التعادل أمام الأهلي بعد مرور 75 دقيقة (فيديو وصور)

الأهلي يحافظ على التقدم أمام سيراميكا بعد مرور 60 دقيقة (فيديو وصور)

عمومية الأهلي توافق على تعديل لائحة النظام الأساسي

الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف تريزيجيه في الشوط الأول بالدوري الممتاز (فيديو)

منتخب الشباب يرسل قائمته إلى فيفا استعدادا لـ كأس العالم في تشيلي

الأكثر قراءة

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

صراع منذ الحقبة العثمانية، قصة لوح سلوان مفجر الغضب بين نتنياهو وأردوغان

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

العب ناشف شوية، مشادة بين على ماهر وحسين السيد بعد مباراة الأهلي وسيراميكا

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشوك في المنام وعلاقتها بالصبر في مواجهة المواقف الصعبة

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads