منتخب الشباب يرسل قائمته إلى فيفا استعدادا لـ كأس العالم في تشيلي

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى كـأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي.

قائمة منتخب الشباب

وأرسل حمادة أنور مدير المنتخب القائمة المعتمدة من الجهاز الفني للفيفا وتضم 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم.

وفى قائمة الانتظار كل من: أحمد شرف وياسين عاطف تحسبا لأي ظروف طارئة

ويعسكر حاليا منتخب الشباب فى مدينة كوينتيرو المتواجدة على سواحل المحيط الأطلنطي غرب تشيلي وتبعد ساعتين عن سانتياجو بالاتوبيس ؛ ويرأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني: أسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي ود.احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي واحمد سامح المعد البدني وزياد شعراوي محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد محروس وعباس حسانين فى التأهيل والتدليك والعلاج الطبيعي وعلاء سعيد مدير العمليات.

ويتدرب المنتخب بشكل يومي صباحا ومساء منذ وصوله إلى تشيلي وسط جدية ورغبة وإصرار من اللاعبين على تحقيق طموحات الجماهير فى البطولة والتى يستهلها المنتخب بلقاء اليابان 27 سبتمبر ثم نيوزيلاندا 30 سبتمبر وتشيلي 3 أكتوبر المقبل.

وحرص حمادة الشربيني على الاجتماع مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز فى البطولة والالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني مشددا على ثقته الكبيرة فى إمكاناتهم وقدرتهم على إسعاد المصريين وقال حمادة الشربيني أنه متفائل جدا بالروح القتالية التي يتسم بها الأداء إلى جانب حالة النظام العام التي تسيطر على أجواء المعسكر.

ويستعد المنتخب للقاء الفريق الأول بنادى سانتياجو وديا وذلك بعدما أرجأت أرضية الملعب السيئة لقاءه الودي الأول بالمعسكر مع منتخب بنما والذى اتفق مدربا المنتخبين على عدم خوضه لأن الملعب سئ ولا يصلح للعب إطلاقا وذلك حرصا على سلامة اللاعبين قبل أيام من انطلاق البطولة الرسمية.

