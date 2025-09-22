الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يكشف تطورات العمل في تشييد الاستاد الجديد (صور)

أعمال تشييد ستاد
أعمال تشييد ستاد الأهلي الجديد

كشف النادي الأهلي تطورات العمل في تشييد ستاد النادي الأهلي الجديد في مقره بأكتوبر. 

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: أعمال الحفر في استاد الأهلي تجاوزت 300 ألف متر مكعب.. وبعض المناطق وصلت إلى عمق 16 مترًا. 

ومن ناحية أخرى يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الثلاثاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

