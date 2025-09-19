كل ما تريد معرفته عن مواجهات الأهلي وسيراميكا قبل لقاء اليوم بالدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وسيراميكا

وقبل لقاء اليوم، لعب الفريقان سويا في عشر مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود سيراميكا كليوباترا موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في 13 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة وعشرين هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و5-2 في الدور الأول لهذا الموسم 2024-2025، و4-1 موسم 2023-2024. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، وسام أبو علي أربعة أهداف، وثلاثة أهداف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء وحيد، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

