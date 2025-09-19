لقطات من عمومية تعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو لانعقاد الجمعية العمومية اليوم من أجل تصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأغلق، منذ قليل، باب التصويت في عمومية النادي الأهلي، التي تم عقدها اليوم الجمعة بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.

