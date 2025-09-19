بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويدخل الأهلي اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع غزل المحلة وإنبي، وتعرض للخسارة أمام بيراميدز، وهو ما يجعل الفوز هدفًا أساسيًّا للأحمر من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على سموحة بهدف دون رد، ويأمل في الخروج من مواجهة اليوم بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء واحد، وتعادل في ثلاث مواجهات، بينما خسر مباراة واحدة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

