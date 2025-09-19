ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إسبانيول، مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة المهاجم البرازيلي الشاب إندريك بعد تعافيه من الإصابة، فيما يغيب كل من أنطونيو روديجير وفيرلان ميندي وترينت ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب المدافع هويسن بسبب الإيقاف.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – خيمنيز.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو – براهيم دياز – ماستانتونو – إندريك.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعبه في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.