الأمن يكشف ملابسات واقعة تتبع فتاة بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص حال تتبعه لفتاة حتى محل إقامتها وقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء استقلاله دراجة نارية بكفر الشيخ.

الفحص والتحرك الأمنى

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية فى هذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وضبط قائدها.

تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، وله معلومات جنائية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء بمقطع الفيديو المتداول.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

