الأمن يكشف ملابسات فيديو سب مالك كشك لـ سيدة بالجيزة ويضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات من مالك كشك بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامه بالتعدى عليها بالسب.

بالفحص، تبين أن السيدة الظاهرة بالفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وبسؤالها قررت بتضررها من المشكو فى حقه بسبب خلافات الجيرة.

وعقب إجراء التحريات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أن "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مضيفا أن الشاكية تعدت عليه بالسب لنفس الخلافات. وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

