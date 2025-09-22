الأمن يكشف تفاصيل مصرع شخص في حادث تصادم بالمنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص مما أدى لوفاته وفراره من موقع الحادث بالمنيا، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم.

وتبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري تلقى مركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة هوائية بدائرة المركز، أسفر عن وفاة قائد الدراجة.

وعقب التحريات والفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ملوي)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فوجئ بانحراف الدراجة الهوائية أمامه بشكل مفاجئ، مما حال دون تمكنه من تفاديها واصطدم بها دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

