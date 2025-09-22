الإثنين 22 سبتمبر 2025
ضبط عاطلين استغلّا 20 طفلًا في التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط عاطلين استغلّا 20 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي واستجداء المارة بدائرتي قسمي شرطة 6 أكتوبر وعابدين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة عُثر بحوزتهما على 20 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة مخالفة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة واتخاذ ذلك النشاط الإجرامي وسيلة للكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهاليهم بإحدى دور الرعاية.

