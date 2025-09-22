ضبط شخصين و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالقاهرة

الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

 واصلت  الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الهاتفية.

كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق للإعلان عن نشاطهم واستقطاب راغبى المتعة بدون تمييز، مقابل مبالغ مالية، فى نطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم غير المشروع كما ورد بالتحريات.

ضبط مكتب "كاستينج" لاستقطاب الفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون ترخيص بالدقى

ضبط سيدة تدير نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط أعمال منافية للآداب جرائم الاداب تطبيقات الهاتف فحش وفجور وزارة الداخلية أخبار القاهرة الامن العام

