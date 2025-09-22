ضبط شخصين و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الهاتفية.

كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق للإعلان عن نشاطهم واستقطاب راغبى المتعة بدون تمييز، مقابل مبالغ مالية، فى نطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم غير المشروع كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

