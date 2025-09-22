الأمن يكشف ملابسات فيديو السايس بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا شكوى أحد المواطنين من قيام سايس بإجباره على دفع مبالغ مالية دون وجه حق بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب ما ورد بالفيديو، وممارسته لمهنة سايس بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

