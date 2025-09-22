تشكو العديد من الأمهات من شحوب وجه الطفل وشفتيه، حيث إن هناك بعض الأطفال الذين لديهم شفاه بيضاء باهتة اللون.

وأسباب لون الشفاه الأبيض والباهت عديدة، أبرزها سوء التغذية وأنيميا فقر الدم، ما يقلق الأمهات كثيرا ويدفعهن للمسارعة بالكشف الطبى.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة: إن لون الشفاه الصحي عند الأطفال يكون عادة ورديًّا مائلا إلى الأحمر الفاتح، ما يدل على تدفق دم طبيعي ووجود أكسجين كافٍ في الأنسجة، وعندما يصبح لون الشفاه أبيض أو باهتًا، فهذا مؤشر قد يرتبط بحالة بسيطة مثل البرودة أو الجفاف، وقد يكون أحيانا علامة على مشكلة صحية تحتاج متابعة.

أسباب لون الشفاه الأبيض والباهت عند الأطفال

وأضاف عوض، أن من أسباب لون الشفاه الأبيض والباهت عند الأطفال:

فقر الدم “الأنيميا”، وهو من أكثر الأسباب شيوعا للشفاه الباهتة، ويحدث بسبب نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك، وترافقه أعراض مثل شحوب الوجه، وإرهاق، وضعف الشهية، ودوخة أحيانا.

انخفاض تدفق الدم أو برودة الطقس، والبرودة الشديدة تقلل وصول الدم للشفاه، فيظهر لونها أبيض أو مزرق قليلا، ويعود اللون طبيعي بعد الدفء.

فقدان الماء في الجسم يجعل الشفاه جافة وشاحبة ومتشققة.

عند الأطفال المصابين بالسكري أو من يتأخرون في الأكل، قد ترافقه رعشة، وعرق بارد، أو خمول.

في حالات نادرة، قد تكون الشفاه الشاحبة ناتجة عن ضعف تدفق الدم أو نقص الأكسجين.

فقدان كمية من الدم يجعل الشفاه والوجه باهتين، ويحتاج تدخل عاجل.

نقص بعض الفيتامينات والمعادن، خاصة الحديد والزنك وفيتامينات المجموعة B.

قد يظهر أيضا على هيئة ضعف الأظافر وتساقط الشعر.

الأعراض المرافقة التي تستدعي الانتباه

وتابع، أن هناك أعراض مصاحبة للون الشفاه الباهت التى يجب التنبه لها واستشارة طبيب مختص على الفور، منها:

شحوب عام في الوجه أو الجلد.

خمول أو نوم زائد.

سرعة ضربات القلب أو صعوبة تنفس.

تشقق وجفاف واضح بالشفاه مع عطش شديد.

برودة اليدين والقدمين.

إذا ظهرت هذه الأعراض، ينصح بمراجعة الطبيب فورا.

علاج لون الشفاه الأبيض والباهت

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن علاج لون الشفاه الأبيض والباهت، يكون على حسب السبب، مثل:

علاج فقر الدم، من خلال فحص صورة الدم الكاملة لمعرفة نوع الأنيميا، وإعطاء مكملات الحديد أو فيتامين B12 حسب توجيه الطبيب، وإدخال أغذية غنية بالحديد مثل الكبد، والسبانخ، والعدس، واللحوم الحمراء، وصفار البيض.

علاج الجفاف، حيث إعطاء الطفل كميات مناسبة من الماء والسوائل الطبيعية، واستخدام مرطب للشفاه خالة من العطور لحمايتها من التشقق.

التعامل مع البرودة، حيث تدفئة الطفل جيدا خاصة في الشتاء، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة.

الوقاية من انخفاض سكر الدم، من خلال تقديم وجبات صغيرة ومتكررة للأطفال، خاصة قبل اللعب أو بذل مجهود، ومراقبة مستوى السكر عند الأطفال المصابين بالسكري.

علاج الأسباب الخطيرة، وإذا كان السبب متعلق بالقلب أو الدورة الدموية، يحتاج الطفل لتقييم طبي دقيق وخطة علاج خاصة.

في حالة النزيف أو الصدمة، يجب التوجه إلى المستشفى فورا.

نصائح للوقاية من لون الشفاه الأبيض والباهت

وأضاف اخصائي الأطفال، أن هناك بعض النصائح التى تجنب إصابة طفلك بلون الشفاه الأبيض الباهت، منها:-

تقديم غذاء متوازن يحتوي على الخضروات الورقية، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات.

الحرص على شرب الماء بانتظام.

حماية الشفاه من الشمس أو البرد باستخدام مرطبات مناسبة للأطفال.

المتابعة الدورية مع طبيب الأطفال، خصوصا إذا كان الطفل يعاني من شحوب متكرر.

