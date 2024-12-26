أعراض الجفاف عند الأطفال والبالغين، وطرق علاجه والوقاية منه

يحدث الجفاف عندما يخرج من الجسم كمية من الماء والسوائل أكبر من الكمية التي تدخل إليه، ويمكن أن تشمل أعراض الجفاف البول الداكن والصداع والخمول والدوار والإمساك.

يتكون جسم الإنسان من حوالي 60% من الماء، وبدون هذا الماء، لا يستطيع الجسم البقاء على قيد الحياة، الماء موجود داخل الخلايا والأوعية الدموية وبين الخلايا.

ويعمل نظام إدارة المياه المتطور على الحفاظ على توازن مستويات الماء في الجسم، وآلية العطش تخبر الجسم عندما يحتاج إلى زيادة تناول السوائل.

وعلى الرغم من أن الجسم يفقد الماء باستمرار من خلال التنفس والتعرق والتبول والتغوط، فإن شرب الكثير من السوائل يمكن أن يعوضه، ويمكن للجسم أيضًا نقل الماء إلى المناطق التي يحتاج إليها أكثر إذا بدأ الجفاف في الحدوث، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض الجفاف

تشمل الأعراض الأولى للجفاف العطش والبول الداكن وانخفاض إنتاج البول، ويعد لون البول أحد أفضل المؤشرات على مستوى ترطيب الجسم، فالبول الصافي يعني أن الجسم رطب بشكل جيد، والبول الداكن يعني أنه يعاني من الجفاف.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه، وخاصة لدى كبار السن، يمكن أن يحدث الجفاف دون الشعور بالعطش، ولهذا السبب من المهم شرب السوائل بانتظام، وخاصة عند المرض أو أثناء الطقس الحار.

مع تطور الحالة إلى جفاف معتدل، تشمل الأعراض:

جفاف الفم

الخمول

الضعف

الصداع

الدوخة

الإمساك

قلة التعرق

عيون غائرة

جفاف الجلد

انخفاض ضغط الدم

زيادة معدل ضربات القلب

حمى

هذيان

فقدان الوعي

أعراض الجفاف عند الرضع والأطفال الصغار

عند الرضع - غائر اليافوخ (بقعة ناعمة في الجزء العلوي من الرأس)

جفاف اللسان والفم

العصبية

عدم وجود دموع عند البكاء

خدود أو عيون غائرة

عدد أقل من الحفاضات المبللة عن المعتاد

الإمساك

أسباب الجفاف

الأسباب الأساسية للجفاف هي عدم تناول كمية كافية من الماء، أو فقدان الكثير من الماء، أو مزيج من الاثنين.

في بعض الأحيان، لا يستهلك الأشخاص كمية كافية من السوائل لأنهم مشغولون، أو يفتقرون إلى المرافق أو القوة للشرب، أو يتواجدون في منطقة لا تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، وتشمل الأسباب الإضافية للجفاف ما يلي:

الإسهال: يمتص الأمعاء الغليظة الماء من المواد الغذائية، ويمنع الإسهال حدوث ذلك. يفرز الجسم الكثير من الماء، مما يؤدي إلى الجفاف.

القيء: يؤدي هذا إلى فقدان السوائل والقيء المتكرر يجعل من الصعب تعويض الماء المفقود.

التعرق: تطلق آلية التبريد في الجسم كمية كبيرة من الماء. يمكن أن يؤدي الطقس الحار والرطب والنشاط البدني القوي إلى زيادة فقدان السوائل بسبب التعرق، ويمكن أن تزيد الحمى أيضًا من التعرق وتسبب الجفاف، خاصة إذا كان هناك أيضًا إسهال وقيء.

مرض السكري: يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم زيادة التبول وفقدان السوائل.

التبول المتكرر: يمكن أن يسبب مرض السكري غير المنضبط التبول المتكرر، ولكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب استهلاك الكحول والأدوية مثل مدرات البول ومضادات الهيستامين وأدوية ضغط الدم ومضادات الذهان.

الحروق: يمكن أن يؤدي الحرق إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما يتسبب في تسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطة.

من هم المعرضون لخطر الجفاف؟

على الرغم من أن الجفاف يمكن أن يحدث لأي شخص، إلا أن بعض الأشخاص معرضون لخطر أكبر، ومن بين المعرضين للخطر بشكل أكبر:

الأشخاص الذين يعيشون على ارتفاعات أعلى

الرياضيون، وخاصة أولئك الذين يشاركون في أحداث التحمل، مثل الماراثون والترياتلون وبطولات ركوب الدراجات

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري وأمراض الكلى والتليف الكيسي واضطراب تعاطي الكحول واضطرابات الغدة الكظرية.

الرضع والأطفال - غالبًا بسبب الإسهال والقيء

الجفاف شائع أيضًا لدى كبار السن، وقد يرغب كبار السن في شرب كمية أقل من الماء لتجنب الرحلات المتكررة إلى المرحاض.

كيفية منع الجفاف

بشكل عام، يحتاج الذكر البالغ إلى حوالي 3 لترات من الماء يوميًا، وتحتاج الأنثى البالغة إلى حوالي 2.2 لتر، لكن هذه الكميات تختلف حسب حجم الشخص وعمره، ويمكن أن يأتي تناول السوائل من الأطعمة والمشروبات.

يمكن للناس منع الجفاف من خلال:

شرب السوائل بانتظام طوال اليوم

زيادة تناول الماء في الطقس الحار أو عند التعرق أكثر

تناول الفواكه والخضروات ذات المحتوى العالي من الماء

مضاعفات الجفاف

إذا أصبح الجفاف شديدًا، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:

انخفاض حجم الدم: يؤدي انخفاض حجم الدم إلى انخفاض ضغط الدم وانخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة، ويمكن أن يكون هذا مهددًا للحياة.

النوبات: قد تحدث النوبات بسبب اختلال توازن الإلكتروليتات، والإلكتروليتات هي مواد كيميائية تنظم الترطيب في الجسم وهي ضرورية لوظيفة الأعصاب والعضلات.

مشاكل الكلى: يمكن أن تحدث حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية وفشل الكلى بسبب الجفاف.

إصابة الحرارة: قد تتراوح هذه من تقلصات خفيفة إلى إجهاد حراري أو ضربة شمس.

كيفية علاج الجفاف

يجب على الأشخاص المصابين بالجفاف تناول سوائل معينة لاستعادة مستويات السوائل لديهم، ويمكن أن تتفاقم أنواع أخرى من المشروبات الجفاف.

مشروبات لعلاج الجفاف

الماء

المرق الصافي

الماء المجمد أو المصاصات المثلجة

المشروبات الرياضية

عصائر الفاكهة

مشروبات يجب تجنبها

الكحول

المشروبات السكرية

القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين

يمكن للأشخاص الذين فقدوا الكثير من السوائل بسبب المرض والإسهال شرب المشروبات الرياضية التي تحتوي على إلكتروليتات، ويمكن للأشخاص أيضًا إضافة أكياس من مسحوق الإلكتروليت إلى الماء، وتتوفر هذه في العديد من المتاجر والصيدليات.

في حالات الجفاف الشديد، قد يحتاج الأشخاص إلى سوائل وريدية في المستشفى لإعادة الترطيب.

من المهم علاج الحالات الأساسية التي قد تسبب الجفاف، وقد يشمل ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأدوية المضادة للإسهال أو الغثيان.

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