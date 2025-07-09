6 أعراض تؤكد أن طفلك يعاني من مشكلات في الكبد

الكبد من أهم أعضاء الجسم لأنه ينقى الجسم من المواد الكيميائية والسموم وأي خلل به يسبب مضاعفات خطيرة لذا يجب الحذر.

وهناك أعراض تظهر على الجسم يكون سببها الكبد ولكن تظن الأمهات أن مشاكل الكبد تحدث فى الكبار فقط دون وعي أنها يمكن أن تصيب الصغار أيضا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكبد من أهم أعضاء الجسم، وفي حالة حدوث مشكلة به يظهر على الطفل علامات واضحة، وأحيانا يظن البعض أن المشكلة بسيطة ولكن فى الحقيقة تكون المشكلة خطيرة لذا يجب التنبه جيدا لأى عرض يظهر على الطفل.

علامات تؤكد أن طفلك لديه مشاكل في الكبد

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أعراض تظهر على الطفل تؤكد إصابته بمشاكل في الكبد، منها:-

اصفرار في العين أو الجلد، والسبب زيادة نسبة مادة اسمها البيليروبين في الدم، وهنا يجب عمل تحليل وظائف كبد فورا، مع المتابعة والعلاج مع طبيب مختص.

لون البول داكن مثل الشاي، والسبب، تراكم سموم في الجسم بسبب ضعف الكبد، وهنا يجب شرب مياه بانتظام، وتحاليل بول وكبد لمعرفة السبب.

لون البراز فاتح أو رمادي، والسبب انسداد في القنوات المرارية أو خلل في إفراز العصارة الصفراوية، وهنا يجب إجراء سونار على البطن وتحاليل للكبد، ويمكن يحتاج الطفل تدخل علاج.

انتفاخ البطن بشكل ملحوظ وخمول، والسبب سوائل مجمعة نتيجة فشل كبدي، وهنا يجب استشارة طبيب على الفور.

كدمات تظهر بسهولة أو نزيف من اللثة أو الأنف، والسبب أن الكبد مسؤول عن عوامل التجلط، وعندما يضعف تظهر هذه العلامات، والحل عمل تحاليل سيولة ومتابعة وظائف كبد.

حكة جلد مستمرة بدون طفح جلدي، والسبب تراكم الأملاح الصفراوية تحت الجلد، وهنا يجب إجراء الفحوصات واستشارة طبيب مختص.

علامات تؤكد أن طفلك لديه مشاكل في الكبد

أسباب تضر بصحة الكبد عند الأطفال

وتابع، أن هناك أسباب تضر بصحة الكبد عند الأطفال، منها:-

عدوى فيروسية مثل التهاب الكبد A أو B

تناول أدوية كثيرة بدون استشارة

تسمم غذائي

أمراض وراثية أو مناعية

نظام أكل غير صحي به نسبة عالية من الدهون والسكريات.

كيف تحمى الأطفال من أمراض الكبد

وللوقاية من حدوث مشاكل بالكبد عند الأطفال، قال الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يجب اتباع بعض الخطوات، منها:-

اعطاء الأطفال تطعيمات الكبد في مواعيدها.

تعويد الصغار على غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعده وبعد قضاء الحاجة.

تقديم طعام صحي ومتوازن للصغار.

ممنوع إعطاء الطفل أدوية مبدون استشارة طبيب.

عمل تحاليل دورية للطفل خاصة إذا ظهرت على الطفل أعراض غير عادية، لأن التشخيص المبكر لأى مشكلة يسهل من العلاج ويحمى من حدوث المضاعفات خاصة فى الكبد أحد أهم أعضاء الجسم التى إذا تم إهماله يسبب مشاكل خطيرة تهدد الصحة.

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