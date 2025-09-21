أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

حصل موقع "فيتو" على نص أقوال رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، في اتهامه بالتزوير وأداء طالب الامتحان بدلا منه، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

نص أقوال رمضان صبحي في قضية معهد أبو النمرس

وجاء نص أقوال رمضان صبحي كالتالي:

وكانت النيابة العامة أصدرت عددا من القرارات العاجلة، باستدعاء شهود العيان من إدارة المعهد وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المعهد لرصد لحظة دخول المتهم ومقارنة هيئته باللاعب رمضان صبحى.



وتم تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول مدى تورط اللاعب في الواقعة، بناء على أقوال المتهم.

إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، أمرت بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق، في اتهامه بالتزوير، وذلك بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير

وكانت سلطات مباحث المطار قد ألقت القبض على لاعب الكرة رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.