أخبار الفن اليوم: أنوسة كوتة تسافر إلى روسيا.. محمد عبد السلام يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. ترشيح هذا الفنان للوقوف أمام مي عمر برمضان 2026

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الاحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

سافرت مدربة الأسود أنوسة كوتة إلى دولة روسيًا قبل جلسة استئناف قضية حادثة سيرك طنطا بأقل من 48 ساعة، حيث أكدت أنوسة أن سفرها ليس له علاقة بالقضية، بينما قد سافرت من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية هناك، والتي تستغرق بعض الوقت.

احتفل المخرج محمد عبد السلام بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث أقيم الحفل بقلعة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة مصر القديمة، وكان في مقدمة الحضور الفنان أحمد العوضي، وعدد من أصدقاء المخرج الشهير من خارج الوسط الفني، وأفراد العائلة.





يستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الازمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها على من حوله.

استقر الفنان عمرو سعد على اسم مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “الريس”، حيث اجتمع مؤخرًا مع السيناريست ناصر عبد الرحمن لوضع اللمسات النهائية لأحداث المسلسل، الذي يبدأ تصويره خلال أسابيع قليل مع المخرج أحمد خالد موسى

قالت الفنانة السورية أصالة: إن السعودية وجمهورها لها أفضال كثيرة عليها في مشوارها الفني، مشيرة إلي أنها تعتبر نفسها واحدة من أكثر الفنانات التي قدمت السعودية لها كل الدعم.





كشفت الفنانة والإعلامية رزان مغربي عن تفاصيل من حياتها الشخصية خلال ظهور إعلامي حديث، حيث تحدثت عن تعرضها المتكرر للحسد، مؤكدة أن ذلك أثر على كثير من المواقف في حياتها.

رشحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة مى عمر المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، الفنان ماجد المصري ليقف أمامها في بطولة العمل.

وكانت قد سافرت الفنانة مي عمر إلى سريلانكا بصحبة زوجها الفنان محمد سامي، لقضاء إجازة هناك قبل العودة إلى القاهرة والتحضير لمسلسلات الجديد الذي تشارك به في سباق دراما رمضان 2026.





تعاقد الفنان محمد شاهين على المشاركة في بطولة مسلسل "طالع نازل" مع الفنانة منى زكي، ومن المقرر أن يلعب محمد شاهين شخصية زوج منى زكي.



ومسلسل “طالع نازل” من من إخراج هاني خليفة، وإنتاج Masha Entertainment لـ أمير شوقي، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ومن المقرر عرضه في الـ Off Season.





