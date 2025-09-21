أخبار الفن اليوم: أنوسة كوتة تسافر إلى روسيا.. محمد عبد السلام يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. ترشيح هذا الفنان للوقوف أمام مي عمر برمضان 2026
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الاحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:
قبل جلسة الاستئناف بـ 48 ساعة، أنوسة كوتة تسافر إلى روسيا لإجراء فحوصات طبية
سافرت مدربة الأسود أنوسة كوتة إلى دولة روسيًا قبل جلسة استئناف قضية حادثة سيرك طنطا بأقل من 48 ساعة، حيث أكدت أنوسة أن سفرها ليس له علاقة بالقضية، بينما قد سافرت من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية هناك، والتي تستغرق بعض الوقت.
المخرج محمد عبد السلام يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
احتفل المخرج محمد عبد السلام بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث أقيم الحفل بقلعة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة مصر القديمة، وكان في مقدمة الحضور الفنان أحمد العوضي، وعدد من أصدقاء المخرج الشهير من خارج الوسط الفني، وأفراد العائلة.
أحمد العوضي يجسد شخصية تاجر عقارات وسيارات بمسلسل "علي كلاي"
يستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الازمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها على من حوله.
عمرو سعد يختار اسم "الريس" لمسلسله الرمضاني الجديد
استقر الفنان عمرو سعد على اسم مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “الريس”، حيث اجتمع مؤخرًا مع السيناريست ناصر عبد الرحمن لوضع اللمسات النهائية لأحداث المسلسل، الذي يبدأ تصويره خلال أسابيع قليل مع المخرج أحمد خالد موسى
أصالة: السعودية لها أفضال كتير علي.. وجمهورها هم السند الحقيقي (فيديو)
قالت الفنانة السورية أصالة: إن السعودية وجمهورها لها أفضال كثيرة عليها في مشوارها الفني، مشيرة إلي أنها تعتبر نفسها واحدة من أكثر الفنانات التي قدمت السعودية لها كل الدعم.
رزان مغربي: أتعرض للحسد كثيرا وزواجي مستمر منذ 20 عاما (فيديو)
كشفت الفنانة والإعلامية رزان مغربي عن تفاصيل من حياتها الشخصية خلال ظهور إعلامي حديث، حيث تحدثت عن تعرضها المتكرر للحسد، مؤكدة أن ذلك أثر على كثير من المواقف في حياتها.
ترشيح هذا الفنان للوقوف أمام مي عمر في رمضان 2026
رشحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة مى عمر المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، الفنان ماجد المصري ليقف أمامها في بطولة العمل.
وكانت قد سافرت الفنانة مي عمر إلى سريلانكا بصحبة زوجها الفنان محمد سامي، لقضاء إجازة هناك قبل العودة إلى القاهرة والتحضير لمسلسلات الجديد الذي تشارك به في سباق دراما رمضان 2026.
تعرف على شخصية محمد شاهين في مسلسل طالع نازل لمنى زكي
تعاقد الفنان محمد شاهين على المشاركة في بطولة مسلسل "طالع نازل" مع الفنانة منى زكي، ومن المقرر أن يلعب محمد شاهين شخصية زوج منى زكي.
ومسلسل “طالع نازل” من من إخراج هاني خليفة، وإنتاج Masha Entertainment لـ أمير شوقي، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ومن المقرر عرضه في الـ Off Season.
