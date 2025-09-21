رزان مغربي: أتعرض للحسد كثيرا وزواجي مستمر منذ 20 عاما (فيديو)

كشفت الفنانة والإعلامية رزان مغربي عن تفاصيل من حياتها الشخصية خلال ظهور إعلامي حديث، حيث تحدثت عن تعرضها المتكرر للحسد، مؤكدة أن ذلك أثر على كثير من المواقف في حياتها.

قالت رزان مغربي في تصريحات تلفزيونية: إنها تعرضت لإصابة خطيرة أدت إلى خياطة رأسها بـ17 غرزة، مؤكدة أنها تواجه الحسد بشكل مستمر خلال مشوارها الفني.

وأضافت أنها مرت بعدة أزمات صحية أثرت على حياتها، لكنها تمكنت من تجاوزها بالإرادة والإيمان.

وأضافت رزان أن زوجها لا يحب الظهور أو التصوير كثيرًا، مشيرة إلى أنها متزوجة منذ 20 عامًا، ومتمنية ألا تتعرض العلاقة بينها وبين زوجها لأي نوع من الحسد.

رسالة شكر من رزان مغربي إلى جمهورها والطاقم الطبي بعد الحادث

على جانب آخر، كانت الإعلامية والفنانة رزان مغربي، وجهت رسالة إلى جمهورها والطاقم الطبي، بعد نجاتها بأعجوبة من حادث سقوط جزء من سقف قاعة بأحد الفنادق الشهيرة بالجيزة عليها، أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الرأس مما استدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا لإجراء عملية جراحية

وقالت رزان مغربي في رسالتها: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من تواصل وسأل وعبر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرضت له. دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي، وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية. شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة.

وأضافت: “أود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام. لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبًا بإرادتي ومحبة من حولي”.

وتابعت رزان: “كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمامهم ومتابعتهم. وأشكر الصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة، والدكتور أشرف زكي، وأصدقائي، وعائلتي على دعمهم المتواصل”.

