أحمد العوضي يبدأ التحضير لأحدث أفلامه "البوب"

بدأ الفنان أحمد العوضي التحضيرات الفعلية لأحدث أفلامه الذي يحمل اسم “البوب”، حيث اجتمع مؤخرًا مع المنتج كريم السبكي لوضع الخطوط العريضة لسيناريو العمل، تمهيدًا لأختيار ابطاله الذي يشوف يشاركون العوضي أحداث الفيلم.

ويجسد العوضي خلال أحداث الفيلم شخصية قناص محترف يقوم بتنفيذ بعض عمليات القتل دون أن يتم كشف هويته الحقيقية.

من جانب أخر استقر الفنان أحمد العوضي، على مسلسل “علي كلاي”، للمشاركة به في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال.

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، حيث يجسد العوضي شخصية رجل أعمال لديه مصحة نفسية لعلاج الإدمان، ويظهر خلال العمل وهو يحكي قصته مع الإدمان والتعافي منه.

