بعد خروجها من المستشفى، تعرف على الحالة الصحية لـ رزان مغربي

خرجت الفنانة رزان مغربي، في الساعات الماضية، من المستشفى، وذلك بعد إصابتها بجرح قطعي في الرأس

في هذا السياق، قال مصدر مقرب من “رزان”، أنها الآن في وضع صحي أفضل بكثير مما سبق، مشيرًا إلي أنها تسير على نظام علاجي منتظم من أجل التأهيل الصحي.

وقال أيضًا: إن رزان تحتاج لما يقرب من شهر من أجل التعافي من هذه الوعكة الصحية.

على الجانب الأخر، كانت الإعلامية والفنانة رزان مغربي، وجهت رسالة إلى جمهورها والطاقم الطبي، بعد نجاتها بأعجوبة من حادث سقوط جزء من سقف قاعة بأحد الفنادق الشهيرة بالجيزة عليها، أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الرأس مما استدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا لإجراء عملية جراحية.

رسالة شكر من رزان مغربي إلى جمهورها والطاقم الطبي بعد الحادث

وقالت رزان مغربي في رسالتها: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من تواصل وسأل وعبر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرضت له. دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي، وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية. شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة.

وأضافت: “أود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام. لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبًا بإرادتي ومحبة من حولي”.

وتابعت رزان: “كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمامهم ومتابعتهم. وأشكر الصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة، والدكتور أشرف زكي، وأصدقائي، وعائلتي على دعمهم المتواصل”.

وكانت رزان مغربي، برفقة فريقها الفني استعدادًا لحفل جديد، داخل إحدى الفنادق بالجيزة عندما تعرضت لحادث مأساوي بسقوط سقف القاعة عليها أثناء وجودها.

وكشفت صديقتها المقربة دانا شرف تفاصيل الحادث، موضحة أن رزان تعاني تعبًا شديدًا بعد إصابتها بجرح قطعي في الرأس، وقد خضعت لعملية جراحية وخُيط رأسها بعدة غرز، إضافة إلى إصابات في الكتف والرقبة.

وأعلن الطبيب المعالج لـ رزان أنها تحتاج إلى فترة نقاهة للشفاء التام، وأنها ستظل تحت المراقبة الطبية لفترة قصيرة قبل أن تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية.

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