قبل جلسة الاستئناف بـ 48 ساعة، أنوسة كوتة تسافر إلى روسيا لإجراء فحوصات طبية

سافرت مدربة الأسود أنوسة كوتة إلى دولة روسيًا قبل جلسة استئناف قضية حادثة سيرك طنطا بأقل من 48 ساعة، حيث أكدت أنوسة أن سفرها ليس له علاقة بالقضية، بينما قد سافرت من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية هناك، والتي تستغرق بعض الوقت.

وكانت محكمة جنح طنطا قضت بتأييد حبس مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامها بدفع 100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت، وذلك في القضية المتهمة فيها بالتسبب في إصابة محمد البسطويسي عامل سيرك طنطا الذي تعرض لبتر ذراعه، عقب هجوم نمر عليه خلال عرض فني داخل السيرك.

وكشف وليد الفولي محامي المجني عليه أن دفاع "أنوسه كوته" لم يقدم أي رد على الفيديو الموثق للحادث والذي جرى عرضه أمام المحكمة، ويظهر فيه بوضوح تفاصيل الواقعة وتصريحات المتهمة نفسها بأن "محمد" أحد العاملين معها في السيرك وليس من الجمهور كما جاء في أقوالها السابقة، ولم تحضر المتهمة.





