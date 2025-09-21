تأييد حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في قضية عامل السيرك بطنطا

قضت محكمة جنح طنطا اليوم بتأييد حبس مدربة الأسود الشهيرة أنوسه كوته 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامها بدفع 100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت وذلك في القضية المتهمة فيها بالتسبب في إصابة محمد البسطويسي عامل سيرك طنطا الذي تعرض لبتر ذراعه عقب هجوم نمر عليه خلال عرض فني داخل السيرك.

وكشف وليد الفولي محامي المجني عليه أن دفاع "أنوسه كوته" لم يقدم أي رد على الفيديو الموثق للحادث والذي جرى عرضه أمام المحكمة ويظهر فيه بوضوح تفاصيل الواقعة وتصريحات المتهمة نفسها بأن "محمد" أحد العاملين معها في السيرك وليس من الجمهور كما جاء في أقوالها السابقة ولم تحضر المتهمة.

وأوضح "الفولي" أن النيابة العامة كانت قد أحالت أوراق القضية مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة تضمنت أن موكله كان من الجمهور وهو ما نفاه محاميه مؤكدًا أن موكله ظهر في الفيديو وهو يقوم بمهام داخلية بالسيرك مثل فك وربط الحيوانات المفترسة خلال العرض ما يثبت أنه أحد العاملين وليس متفرجًا.

وأضاف محامي المجني عليه أن اعتبار المحكمة لموكله "من الجمهور" يلقي بالمسؤولية على أحد مساعدي "أنوسه كوته" ويدعى "شعبان" لكونه المسئول عن منع اقتراب أي من الجمهور من المنطقة المحظورة المحيطة بقفص العرض.

وأكد "الفولي" أن الحكم الصادر اليوم جاء استنادًا للأدلة المقدمة وفي مقدمتها الفيديو الذي أثبت حقيقة عمل موكله داخل السيرك لافتًا إلى أن موكله سيواصل طلباته القانونية للحصول على التعويض المناسب عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به بعد الحادث.

