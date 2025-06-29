مي عمر شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026

تشارك الفنانة مي عمر خلال السباق الرمضاني لعام 2026، وعلمت فيتو من أحد المقربين منها أنها ستقدم عملا شعبيا، وتم ترشيح أكثر من سيناريو لها لتقارن بينهم.

وكانت قد عادت الفنانة مي عمر إلى القاهرة، عقب مشاركتها في فعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس، حيث تم تكريمها خلال حفل كبير أُقيم على مسرح قرطاج التاريخي، بحضور جماهيري لافت تجاوز الآلاف من محبي الفن والإعلام في العالم العربي.

مي عمر

وتواصل مي عمر حاليًا قراءة عدد من السيناريوهات الجديدة، في إطار استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة خلال موسم رمضان 2026، وعلى صعيد السينما ستعلن خلال ايام عن الفيلم الذي ستقوم بتصويرها نهاية العام الجارى.

وجاء تكريم مي عمر عن دورها في مسلسل “أش أش”، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا وأثار تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعله واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية فى الوطن العربى خلال الموسم الماضي.

وقد ظهرت مي خلال الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت الزي التونسي التقليدي في لمسة أثارت إعجاب الجمهور، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور من لحظة التكريم، معلقة على حسابها الرسمي:

“تشرّفت بتكريمي كأفضل ممثلة عن مسلسل "إش إش" من مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي على مسرح قرطاج العظيم، وعايزة أقول كلمة من قلبي: تونس وجمهورها... استقبالكم كان فظيع جدًا وفوق الوصف، من أول لحظة حسّيت إني بين أهلي وناسي، قد إيه حبّكم غالي، كل تفصيلة كانت مليانة محبة وترحيب"

واختتمت مي رسالتها بتوجيه الشكر لتونس وشعبها، قائلةً: "شكرًا من قلبي لتونس الخضراء وشكرًا لكل حد سلّم، ضحك، شجّع، وهتف باسمي… محبّتكم وسام على صدري... ولاد تونس بحبّكم برشا".

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