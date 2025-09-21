المخرج محمد عبد السلام يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل المخرج محمد عبد السلام بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث أقيم الحفل بقلعة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة مصر القديمة، وكان في مقدمة الحضور الفنان أحمد العوضي، وعدد من أصدقاء المخرج الشهير من خارج الوسط الفني، وأفراد العائلة.

من جانب آخر، يستعد المخرج محمد عبد السلام لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسل “علي كلاي”، مع الفنان أحمد العوضي، وهو العمل الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، بعدما حققًا معًا نجاحا كبير من خلال مسلسل “فهد البطل”، الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل فهد البطل من بطولة احمد العوضي وأحمد عبد العزيز ويارا السكري وكارولين عزمي وعصام السقا ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام

