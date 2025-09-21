تعرف على شخصية محمد شاهين في مسلسل طالع نازل لمنى زكي

تعاقد الفنان محمد شاهين على المشاركة في بطولة مسلسل "طالع نازل" مع الفنانة منى زكي، ومن المقرر أن يلعب محمد شاهين شخصية زوج منى زكي.

ومسلسل “طالع نازل” من من إخراج هاني خليفة، وإنتاج Masha Entertainment لـ أمير شوقي، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ومن المقرر عرضه في الـ Off Season.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد كرم مسلسل "لام شمسية" آخر أعمال الفنان محمد شاهين، في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لعام 2025.

وكان المسلسل من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل “لام شمسية” ناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل “لام شمسية” تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

