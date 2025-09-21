الأحد 21 سبتمبر 2025
أحمد العوضي يجسد شخصية تاجر عقارات وسيارات بمسلسل "علي كلاي"

يستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الازمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها على من حوله.

 

 

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، حيث ان المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

 

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومازالت اجتماعات العوضي ومخرج ومؤلف العمل مستمرة لاستكمال فريق العمل والاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق التصوير.

