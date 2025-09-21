أصالة: السعودية لها أفضال كتير علي.. وجمهورها هم السند الحقيقي (فيديو)

قالت الفنانة السورية أصالة: إن السعودية وجمهورها لها أفضال كثيرة عليها في مشوارها الفني، مشيرة إلي أنها تعتبر نفسها واحدة من أكثر الفنانات التي قدمت السعودية لها كل الدعم.

وأضافت الفنانة أصالة في تصريحات تلفزيونية أن الجمهور السعودي احتواها بالمحبة والمشاعر التي كانت في أمسّ الحاجة إليها، ووصفتهم بـ"الأمان والسند".

وأشارت إلى أن مشاركتها في الاحتفال باليوم الوطني السعودي ضمن "ليالي مراسي" هو مجرد ردّ بسيط على هذا الحب الكبير، مؤكدة: *"أنا بغني لهم من قلبي وبحب".

كما كشفت أصالة عن طقوسها الخاصة قبل أي حفل، موضحة أنها تعتمد على تناول الفيتامينات وتحرص على الامتناع عن الطعام قبل الصعود إلى المسرح، حفاظًا على تركيزها وأدائها الفني.

فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي

وكان الثنائي أحمد سعد وأصالة، قدما حفلا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي.

وبدأ أحمد سعد فقرته الغنائية بعدد كبير من أغانيه ومنهم “إيه اليوم الحلو دا وبيستهبل، وسع وسع، بحبك يا صاحبي، أخويا، مكسرات، صدقيني، سايرينا يا دنيا” كما أشعل حماس الجمهور برقصه على المسرح.

بينما صعدت إلى المسرح النجمة أصالة، وقدمت أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور، منها “ شكرا، أكتر، عقوبة، سؤال بسيط، بنت أكابر” وغيرها.

وفاجأ أحمد سعد الجمهور بتقديم ديو مع النجمة السورية أصالة لايف على المسرح وسط تفاعل كبير وتألق الثنائي بأغنية “سبب فرحتي” وقام سعد بتقبيل يد أصالة على المسرح.

