بعروض التنورة والأراجوز، الشرقية تحتفل بانطلاق العام الدراسي الجديد (فيديو وصور)

شهدت مدارس محافظة الشرقية اليوم احتفالات كبيرة لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي 2025 /2026، وسط أجواء كرنفالية مفعمة بالبهجة والحيوية.

عروض التنورة والبالونات والأراجوز والأغاني الترحيبية

وتنوعت الفعاليات بين عروض التنورة والبالونات والأراجوز والأغاني الترحيبية، ما أضفى جوًا من الحماس والتفاعل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، لتكون بداية العام الدراسي منتظمة وواعدة.

الشرقية تحتفل بانطلاقة العام الدراسي الجديد،فيتو

الشرقية تحتفل بانطلاقة العام الدراسي الجديد،فيتو

تقليص عدد المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط

وانتظم اليوم أكثر من 1.858 مليون طالب وطالبة في 4,922 مدرسة تضم نحو 49,466 فصلًا دراسيًا.

وفي إطار جهود تطوير العملية التعليمية، شهدت محافظةالشرقية تقليص عدد المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1,073، في خطوة تهدف إلى تخفيف كثافات الفصول ورفع جودة التعليم، وضمان انطلاقة سلسة وفعالة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

الشرقية تحتفل بانطلاقة العام الدراسي الجديد،فيتو

فيتو"ترصد أجواء اليوم الأول

ورصدت "فيتو" أجواء اليوم الأول، بمدارس الشرقية حيث التزم الطلاب بالمواعيد والانضباط داخل الفصول، كما تفاعلوا بإيجابية مع الفعاليات الاحتفالية، بما فيها عروض الأراجوز، ما عكس حالة من الحماس والترحيب ببداية عام دراسي مليء بالفرص التعليمية والأنشطة الطلابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.