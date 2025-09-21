لتعزيز العلاقات الاقتصادية، انطلاق منتدى الأعمال المصري السنغافوري بالقاهرة اليوم

تستضيف القاهرة اليوم الأحد منتدى الأعمال المصري السنغافوري في خطوة جديدة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح آفاقا رحبة أمام الاستثمارات المشتركة.

منتدى الأعمال المصري السنغافوري

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السنغافوريين إلى جانب حضور رفيع من الجانب المصري.

ومن جانبه أعرب ثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة عن دعم بلاده الراسخ لتعزيز العلاقات مصر مشيرا إلى إيمانه بقدرات القاهرة الاقتصادية.

العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية

وأشار رئيس سنغافورة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، خلال الساعات الماضية إلى أن سنغافورة من أكبر المستثمرين الأسيويين فى مصر خلال السنوات الماضية، وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل التحديات التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي.

زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة وجين يوميكو إتوجي قرينة الرئيس السنغافوري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السنغافوري إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه لدى وصول الضيف وقرينته إلى قصر الاتحادية جرت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث أدّى حرس الشرف التحية، وعُزف السلامان الوطنيان لمصر وسنغافورة، ثم التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس ونظيره السنغافوري، وتلا ذلك عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيسين، تلاه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل ما تزخر به مصر من فرص متنوعة وجاذبة، كانت محل اهتمام العديد من الشركات السنغافورية خلال السنوات الأخيرة. وشملت المباحثات كذلك مجالات التجارة، وإدارة الموانئ، والتحول الرقمي، والتعاون الثقافي، كما أعرب الرئيس السنغافوري عن تقديره للدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر وتعليم مفاهيم الإسلام للطلبة السنغافوريين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السنغافوري أشاد بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر، وبما توفره من فرص واعدة للاستثمار، موجّهًا الدعوة إلى الرئيس للقيام بزيارة دولة إلى سنغافورة العام المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث اعرب الرئيس عن ترحيبه بالاستجابة لهذه الدعوة.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول مستجدات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس تطورات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وادخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وشدد الرئيسان على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة لأهالي غزة عبر مصر، مشيرًا إلى التحديات التي تعيق وصول تلك المساعدات بالقدر الكافي.

من جانبه، ثمّن الرئيس السنغافوري الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الزراعة، والصحة، والنقل البحري، والحماية الاجتماعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتدريب الكوادر الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.