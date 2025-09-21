الأحد 21 سبتمبر 2025
برشلونة يسعى لعبور خيتافي ومطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا

برشلونة
برشلونة

يستضيف برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، نظيره خيتافي مساء اليوم الأحد، على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2025- 2026.

 

ويدخل نادي برشلونة مباراة اليوم أمام خيتافي بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

ويسعى برشلونة  لمواصلة الانتصارات وحسم نقاط مباراة خيتافي لمطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، إذ يتصدر الريال القمة برصيد 15 نقطة  .

 

برشلونة ضد خيتافي

وتقام مباراة برشلونة وخيتافي في العاشرة مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS 1.

 

ويمتلك برشلونة 10 نقاط فى الدوري الإسباني بعدما خاض 4 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

 

وفاز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى، ثم الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية، والتعادل بهدف لمثله أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة، ثم الفوز على فالنسيا 6-0 في الجولة الرابعة.

ويدخل خيتافي مباراة الليلة ورصيده 9 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة، خلال الجولات الأربع الماضية في الدوري الإسباني.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني برشلونة ضد خيتافي برشلونة وخيتافي مباراة برشلونة وخيتافي نادي برشلونة

