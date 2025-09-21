الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الشرقية يشهد طابور الصباح ويفتتح مدرسة النصر الابتدائية بالقنايات (صور)

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح اليوم الأحد، مدرسة النصر الابتدائية بمدينة القنايات، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية.

محافظ الشرقية يكلف بمتابعة معارض أهلا مدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة

محافظ الشرقية يشدد على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب 

وشهد محافظ الشرقية طابور الصباح للطلاب، حيث أشاد بالجهود المبذولة لتجهيز المدرسة بأحدث التجهيزات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطلاب، تعكس حرص المحافظة على جودة العملية التعليمية.

يُذكر أن المدرسة الجديدة تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليونًا و700 ألف جنيه، وتأتي ضمن المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة الحالية لدعم المنظومة التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

 

انتظام طلاب مدارس محافظة الشرقية 

وانتظم اليوم أكثر من مليون و858 ألف طالب وطالبة في 4 آلاف و922 مدرسة تضم نحو 49 ألفًا و466 فصلًا دراسيًا. وفي إطار جهود تطوير العملية التعليمية، شهدت محافظة الشرقية تقليص المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة، في خطوة تهدف إلى خفض الكثافات داخل الفصول ورفع جودة التعليم، وضمان انطلاقة سلسة وفعالة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

