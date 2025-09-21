الأحد 21 سبتمبر 2025
طالب أزهري يبدع في قراءة القرآن الكريم بمعهد شبرا الخيمة في أول أيام الدراسة (فيديو)

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية

رصدت عدسة “فيتو” أحد طلاب الأزهر الشريف والذي أبدع في قراءة القرآن الكريم في طابور الصباح بمعهد شبرا الخيمة الإعدادي الثانوي بنين، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وفي وقت سابق وجَّه الأزهر الشريف رسالة لأبنائه وبناته من طلاب المعاهد الأزهرية، وذلك قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا السبت، أكد فيها على أن حب الوطن عهد وواجب، وأن العلم هو السلاح الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها.

الأزهر يوجه رسالة لطلابه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وقال الأزهر في رسالته: “مع إطلالة عام دراسي جديد، نُجدِّد معًا العهد والعزم على أن نكون أبناء أوفياء لوطننا الغالي مصر، نحبها حبًّا صادقًا، ونعمل لرفعتها ونُسهم في بنائها، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها، بل هو عزّنا ومجدنا وأمانة في أعناقنا”.

الأزهر الشريف: من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم
وأكد الأزهر الشريف أن من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم ويُخلصوا في دراستهم، مشددًا على أن الأزهر ينتظر من طلابه أن يكونوا خير سفراء له، يجمعون بين التفوق العلمي والقيم الأخلاقية، ويضربون أروع الأمثلة في الانضباط والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن.

