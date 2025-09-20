الشرقية تنتهي من استعداداتها لاستقبال 1.8 مليون طالب مع انطلاق العام الدراسي غدًا

انتهت محافظة الشرقية من استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 غدًا، حيث وجّه المحافظ المهندس حازم الأشموني رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والطالبات.

منع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس وصيانة أعمدة الإنارة

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ونقل السفوحة، بجانب منع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس، وصيانة أعمدة الإنارة وتغطية بالوعات الصرف الصحي حفاظًا على سلامة الطلاب.

مدارس محدودة تعمل بنظام الفترتين

وفي سياق متصل، شهدت الشرقية اليوم انتظام الدراسة في عدد من المدارس المحدودة التي تعمل بنظام الفترتين، وسط متابعة من قيادات التعليم للتأكد من انتظام العملية التعليمية.

الشرقية تنتهي من استعداداتها لاستقبال أكثر من 1.8 مليون طالب مع انطلاق العام الدراسي غدًا،فيتو

حيث أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن اليوم الأول سار بانضباط كامل ودون أي معوقات، مع التزام الطلاب والمعلمين بالجداول الدراسية.

تقليص المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة

يُذكر أن مدارس الشرقية تضم أكثر من مليون و858 ألف طالب وطالبة موزعين على 4 آلاف و922 مدرسة تحتوي على 49 ألفًا و466 فصلًا دراسيًا، كما تم تقليص المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية.

