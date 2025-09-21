الأحد 21 سبتمبر 2025
حضور واسع لطلاب الشرقية في أول أيام العام الدراسي الجديد (فيديو وصور)

انتظم اليوم أكثر من مليون و858 ألف طالب وطالبة في مدارس محافظة الشرقية، موزعين على 4 آلاف و922 مدرسة تضم نحو 49 ألفًا و466 فصلًا دراسيًّا. وجاءت بداية العام الدراسي الجديد وسط أجواء من الانتظام والحيوية والبهجة.

محافظ الشرقية يكلف بمتابعة معارض أهلا مدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة

تقليص المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة


وشهدت المحافظة تقليص المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة، في خطوة تهدف إلى تقليل الكثافات داخل الفصول ورفع جودة العملية التعليمية، لتكون انطلاقة سلسة ومشجعة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

 

الشرقية تنتهي من استعداداتها لاستقبال 1.8 مليون طالب مع انطلاق العام الدراسي

انتهت محافظة الشرقية من استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، حيث وجّه المحافظ المهندس حازم الأشموني رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والطالبات.

 

منع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس وصيانة أعمدة الإنارة

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ونقل السفوحة، بجانب منع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس، وصيانة أعمدة الإنارة وتغطية بالوعات الصرف الصحي حفاظًا على سلامة الطلاب.

العام الدراسي الجديد مدارس الشرقية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وزارة التربية والتعليم اخبار محافظة الشرقية

