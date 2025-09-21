أولياء الأمور أكثر من الطلاب، شجار وتزاحم شديد لتسكين الطلاب بمدارس أسيوط (فيديو)

انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة بجميع مدارس محافظة أسيوط، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 مع حضور بعض المراحل واستكمال باقي المراحل خلال أيام الأسبوع.

تزاحم أولياء الأمور بمدارس أسيوط



ورصدت فيتو خلال تغطيتها اليوم حضورا قليلا لمراحل الصفوف الأولى بمدارس أسيوط، وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم الصغار في أول أيام العام الدراسي لتسكينهم في الفصول مما أدى إلى التزاحم الشديد والشجار داخل ساحات المدارس وتفوق عدد أولياء الأمور على عدد الطلاب.





وانطلق أمس السبت العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 في عدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعمل بنظام الفترتين.

انتظام الدراسة بمختلف محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام الدراسة اليوم الأحد، بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة الالتزام بالكثافات المحددة بالفصول الدراسية وسط متابعة ميدانية مكثفة ومتواصلة يوميا من قيادات الوزارة بمختلف المحافظات.

الغياب الإلكتروني بالمدارس

وأهابت وزارة التربية والتعليم بجميع المدارس بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسي الجديد.

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/ 2026، والذي بدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًّا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.





وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

